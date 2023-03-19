Юрий Бурлин: В создании ТОСа главное – желание жителей

10:26, 20 марта 2023, ПАИ

Четыре ТОСа в домах, расположенных в центральном городском округе, выиграли в конкурсе проектов. Среди них – дома № 30, 32 на Октябрьском проспекте, на ул. Калинина, 11 и ТОС «Яна Фабрициуса».

О том, куда конкретно направят деньги и почему будущее за этой формой самоуправления, – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 1 Юрием Бурлиным.

– В чем была самая главная трудность при создании ТОСов? Пакет документов?

– Это как раз один из мифов. Когда начиналась избирательная кампания, а я провел не менее 100 встреч с жителями, все очевиднее становилось, что надо пытаться использовать именно эту форму. Да, людей пугали оргмоменты. Но если для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» нужен действительно большой пакет документов и попасть в нее непросто, то для создания ТОСа – примерно десятая часть от него. И на собрании жильцов дома № 30 на Октябрьском проспекте оказалось, что активные жители уже собирали документы для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» – основная часть работы была уже выполнена. Жительница этого дома Валентина Павловна Алещенкова была столь активна, что я предложил ей стать моим помощником.

– В вашем округе преобладает старый жилищный фонд с небольшим количеством жильцов, и это его основная особенность. Какие в этом плюсы и минусы в плане благоустройства?

– Малоквартирный дом означает малую собираемость за ЖКУ. Такой дом в среднем может рассчитывать на 5-10 тыс. рублей от управляющей компании для благоустройства. А сейчас, видите, по итогам конкурса можно домофоны установить! С другой стороны, людям между собой быстрее и проще договориться, ведь начало начал – желание и проведение общедомового собрания, на котором обсуждаются все пожелания.

– Какова роль депутата в этом новом инструментарии самоуправления?

– Здесь мы – проводники. Помогаем в организационных моментах – от проведения собрания жильцов до оформления и сбора документов. С нашей стороны – любая консультационная помощь, где затрудняемся (форма и для нас новая), привлекаем специалистов. Конечно, мы только в начале пути, поэтому приятно и за успехи коллег-депутатов, в округах которых создаются такие формы самоуправления. И за свой округ особенно, у нас еще несколько ТОСов сейчас находится на стадии формирования, еще несколько – уже подали заявки.

Хотелось бы, чтобы как можно больше дворов вовлеклось в это движение, образовалось больше ТОСов, ведь это отличный механизм, который работает!