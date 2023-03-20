На перегоне в Псковском районе задержаны двое мужчин с мефедроном

10:56, 20 марта 2023, ПАИ

У железнодорожного перегона Любятово – Запсковье по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое мужчин 30 и 40 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Во время личного досмотра у псковичей обнаружено и изъято по два прозрачных полимерных пакета, содержащих порошкообразное кристаллическое вещество белого цвета. В пакетах оказался мефедрон общей массой 11,63 грамма.

Установлено, что один из злоумышленников привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, второй – за преступление против личности.

В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения подписка о невыезде.