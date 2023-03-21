Псковичи прошли обучение по программе инвестразвития

11:41, 21 марта 2023, ПАИ

Делегация из Псковской области приняла участие в первом модуле обучения по программе «Управленческое мастерство – развитие региональных команд», которую реализует Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития региона Наталья Плявинская.

«В этом году Псковская область вошла в перечень регионов, в которых будет разрабатываться региональный инвестиционный стандарт, именно в рамках этой задачи и будет идти обучение в течение всего года несколькими блоками – для того, чтобы выработать наиболее эффективные механизмы по работе с инвесторами», - сказала Наталья Плявинская.

По её словам, первый блок включал себя обмен опытом с другими участниками программы и «самодиагностику текущего состояния региона». Всего в мероприятии приняли участие представители из 22 регионов.

Также Псковская область победила в интеллектуальной игре, которая прошла в рамках мероприятия. «Это была командная игра на тему предпринимательства, больше на смекалку и кругозор, не связанная с развитием инвестиций, но она позволила почувствовать всем, как важно объединиться для общей победы», - отметила Наталья Плявинская.

Участники получили необходимые навыки, повысили инвестиционно-финансовые компетенции и изучили кейсы в этой сфере. На обучении делегации обсудили трансформацию органов власти и переход к принятию решений на основе цифры и доказательной политики, критическое мышление при работе с инвесторами, инвестиционную декларацию и карту и другое, а также познакомились с ведущими практиками инвестиций.