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Политика

Владимир Путин подготовил российское мороженое для визита председателя КНР

Обед президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во вторник будет сопровождаться культурной программой, кроме того, наготове будет мороженое, которое любит китайский политик, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Президент России Владимир Путин для своего гостя, председателя КНР Си Цзиньпина, всегда держит наготове российское мороженое.

Говоря о меню предстоящего государственного обеда, который будет дан во вторник в Грановитой палате, представитель Кремля пообещал «традиционную русскую кухню». Он добавил, что к приёму пищи приготовлена и культурная программа. Песков пока не стал вдаваться в подробности, предложив дождаться самого обеда.

Несколько лет назад на Восточном экономическом форуме китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае. В следующий свой визит в КНР в 2016 году президент привёз в подарок Си Цзиньпину ящик мороженого.

Меню для мероприятия будет состоять из семи блюд. В него вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепёлкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната. В качестве основного блюда предложены оленина с вишнёвым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждёт десерт «Павлова». Ужин будет сопровождаться двумя винами российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».

Государственный визит председателя КНР в Россию продлится до 22 марта. Как ожидается, одной из тем переговоров Путина и Си Цзиньпина может быть ситуация на Украине, в том числе предложенный Пекином план урегулирования.

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