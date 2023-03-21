Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день кукольника отмечают сегодня

Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника, или Международный день театра кукол, пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана, сообщает calend.ru. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге он вынес это предложение на обсуждение.

Но несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Первый аист прилетел в Гдовский район

21 марта 2023

Рыбаки Псковской области спорят о запрете выхода на лёд
21 марта 2023

Сегодня наступает астрономическая весна
21 марта 2023

Открытие центра «Народная сеть» состоится 25 марта в Пскове
21 марта 2023

Реставраторы зафиксировали разрушение кладки Петровской башни
20 марта 2023

В Ленинградской области начали просыпаться медведи
20 марта 2023

Жители Великих Лук вновь жалуются на общественный транспорт

20 марта 2023

ФОТОФАКТ В Финском парке появилось новое изображение

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...