Международный день кукольника отмечают сегодня

07:27, 21 марта 2023, ПАИ

Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника, или Международный день театра кукол, пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана, сообщает calend.ru. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге он вынес это предложение на обсуждение.

Но несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.