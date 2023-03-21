Из-за затопленного подвала в доме №6 на Стахановской ПТС меняет всю теплотрассу

12:22, 21 марта 2023, ПАИ

Из-за затопленного канализационными стоками подвала в доме №6 на улице Стахановской Псковские теплосети вынуждены заменять всю теплотрассу. В компании ПАИ объяснили, почему следующим шагом может стать обращение в прокуратуру.

Специалисты ПТС в очередной раз вынуждены были спуститься в подвал дома, спустя всего месяц после предыдущих работ. «Буквально в феврале текущего года мы уже работали в этом техподполье, тогда мы вваривали вставку на теплотрассе, которая проходит по подвалу этого дома», - уточнили в ПТС.

«Проблема заключается в полузабитой канализационной системе, которая одномоментно перестаёт работать, и нечистоты начинают выливаться в подвал, что влечёт за собой не самый приятный запах, антисанитарию и выход из строя коммуникаций в техподполье», - отметили в ПТС.

По словам жильцов дома, они регулярно жалуются в управляющую компанию, та заказывает фекальную машину, проходит время - и всё повторяется снова.

«Именно ситуация с канализацией и была причиной наших аварийных ремонтных работ. Тогда был заменен участок трассы в 4 метра, но начальник участка №7 отдаёт себе отчёт, что вся трасса подлежит замене, иначе следующий отопительный сезон не настанет для шести многоквартирных жилых домов, которые получают отопление по этой трассе», - уточнили в компании.

При этом старую трассу демонтировать не будут, она останется в виде опоры для новой и дополнительно позволит поднять сети относительно уровня земли, что частично защитит их от попадания в нечистоты. По результатам работ ПТС составит претензионный акт, затем его отправят в адрес управляющей организации, в случае отсутствия реакции материалы направятся в прокуратуру.

«Хоть мы и не имеем никакого отношения к функционированию канализации многоквартирных жилых домов, но понимаем, какой вред это приносит не только трассам, но и жителям многоквартирных жилых домов. Впредь все подобные проблемы будут актироваться и направляться в уполномоченные органы», - подчеркнули в ПТС.