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Общество

Верховный суд объяснил разницу между оставлением места службы и дезертирством

Ответственность за самовольное оставление части или места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть (к месту службы).

Вместе с тем при дезертирстве гражданин имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы, отмечает Верховный суд (ВС) России в проекте постановления пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.

«Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, устройство на работу, сокрытие при его задержании правоохранительным органом факта прохождения им военной службы и тому подобное», — объясняется в тексте документа.

В суде подчеркнули, что дезертирство является длящимся. В случае если человек не явился с повинной или его не задержали, указанное преступление оканчивается после отпадения у него обязанностей по прохождению военной службы, пишет портал Lenta.ru.

Так, дезертирство для военнослужащих, призванных на военную службу, считается оконченным с момента достижения ими возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на них не могут быть возложены. А для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, дезертирство оканчивается с даты завершения периода мобилизации или по достижении такими лицами предельного возраста пребывания в запасе.

«Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом человек уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной», — уточняет суд.

При самовольном оставлении части или места службы течение срока самовольного отсутствия не прерывается и в том случае, если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части (места службы) соответствующий командир (начальник) издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава воинской части в целях сокрытия преступления.

Кроме того, течение срока самовольного отсутствия не прерывается, если незаконно пребывающий вне части (места службы) военнослужащий временно появляется в расположении части (в месте службы) без намерения приступить к исполнению воинских обязанностей и фактически не приступает к их исполнению.

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