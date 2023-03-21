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Общество

Александр Котов посетил стройплощадку Центра культурного развития в Плюсском районе

В рабочей планёрке на стройплощадке будущего Центра культурного развития в селе Ляды Плюсского района принял участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Отставание от графика значительное, объект должен быть сдан до конца года. Пока ведутся работы по подготовке фундамента. Об этом сообщает телеграм-канал «Собрание 60».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Собрание 60»

«Отставание объективно можно объяснить замечаниями стройтехнадзора к подрядчику, но есть причины и субъективного характера. Работа авторского надзора, на мой взгляд, неудовлетворительна – там, где требуются оперативные заключения, нет своевременной реакции», – прокомментировал итог обсуждения Александр Котов.

Спикер назвал ситуацию поправимой, но отметил необходимость каждодневного контроля за объектом, только так можно устранить отставание от графика и выйти на нормальный режим работы.

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Александр Котов посетил стройплощадку Центра культурного развития в Плюсском районе

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