Бонусы и скидки при покупках: Tele2 предлагает жителям Пскова «Больше»

17:09, 21 марта 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, добавил новые возможности в программу лояльности «Больше». Клиенты компании в Псковской области получат бонусы при заказе в «Додо Пицца», скидки на путешествия, а также скидки на косметику и товары для дома, сообщили в пресс-службе компании.

До 23 апреля 2023 года клиентам Tele2 предложат бесплатно пиццу при заказе большой пиццы в сети «Додо Пицца». Участники программы «Больше» смогут также сэкономить, совершая покупки в сети «Улыбка радуги». До конца мая товары для дома и косметика будут дешевле на 20%. Кроме того, до конца апреля псковичи получат скидку 10% на любую экскурсию от сервиса «Спутник». Предложение действует на экскурсии или туры в Псковской области, а также в любом другом регионе России.

Для получения подарка или скидки достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок», «Скидка 20% в «Улыбку радуги»» или «Скидка 10% на туры «Спутник»» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить сотруднику сети при покупке.

Клиенты оператора регулярно получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше». Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов и постоянно обновляет предложения от партнеров.

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