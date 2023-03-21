Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бонусы и скидки при покупках: Tele2 предлагает жителям Пскова «Больше»

Tele2, российский оператор мобильной связи, добавил новые возможности в программу лояльности «Больше». Клиенты компании в Псковской области получат бонусы при заказе в «Додо Пицца», скидки на путешествия, а также скидки на косметику и товары для дома, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Tele2 

До 23 апреля 2023 года клиентам Tele2 предложат бесплатно пиццу при заказе большой пиццы в сети «Додо Пицца». Участники программы «Больше» смогут также сэкономить, совершая покупки в сети «Улыбка радуги». До конца мая товары для дома и косметика будут дешевле на 20%. Кроме того, до конца апреля псковичи получат скидку 10% на любую экскурсию от сервиса «Спутник». Предложение действует на экскурсии или туры в Псковской области, а также в любом другом регионе России. 

Для получения подарка или скидки достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок», «Скидка 20% в «Улыбку радуги»» или «Скидка 10% на туры «Спутник»» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить сотруднику сети при покупке. 

Клиенты оператора регулярно получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше». Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов и постоянно обновляет предложения от партнеров. 

Реклама.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

В Псковской епархии опровергли сообщение о кровоточащей иконе
21 марта 2023

Великолукские танцоры стали призерами международного конкурса
21 марта 2023

Бонусы и скидки при покупках: Tele2 предлагает жителям Пскова «Больше»
21 марта 2023

Более 4 800 псковских детей получили помощь от Детского фонда в 2022 году
21 марта 2023

Борис Елкин: Проект капремонта Ольгинского моста в стол не лёг
21 марта 2023

ФОТОФАКТ Ледоход начался на реке Великой в Пскове
21 марта 2023

Смотровая площадка с видом на Мирожский монастырь появится в Пскове
21 марта 2023

Александр Котов посетил стройплощадку Центра культурного развития в Плюсском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...