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Общество

Использовать моторные плавсредства запретят в Псковской области с 1 апреля

На водоемах Псковской области с 1 апреля по 15 июня включительно вводятся ограничительные мероприятия по охране весенне-нерестующих рыб. Соответствующий приказ регионального комитета по природным ресурсам и экологии опубликован на официальном портале официальных правовых актов региона.

В период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов.

В документе также приведены случаи, когда движение моторных плавательных средств разрешается. В их числе, например, транспортные средства специально уполномоченных контрольно-надзорных, спасательных, пограничных служб, научно-исследовательских и рыбопромысловых организаций при разрешенной деятельности по добыче водных биоресурсов, а также водный транспорт, имеющий лицензии на осуществление пассажирских перевозок, плавательные средства граждан, которые постоянно проживают на островах Псковского озера.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, о выявленных и предотвращенных фактах нарушений можно проинформировать отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по телефону: 8(911)3971807.

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