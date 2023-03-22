Задержан пешеход, повредивший автомобиль булыжником в Великолукском районе
Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего вечером 21 марта в деревне Земляничино Великолукского района. Об этом сообщает УМВД по Псковской области.
По предварительной информации, 39-летний мужчина умышленно повредил автомобиль «Грейт Вол», ехавший по проселочной дороге. Кроме того, пешеход публично демонстрировал пневматическое оружие, которое позже было у него изъято.
«У всех участников инцидента взяты объяснения. Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», - заключили в ведомстве.
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