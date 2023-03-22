Задержан пешеход, повредивший автомобиль булыжником в Великолукском районе

13:49, 22 марта 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего вечером 21 марта в деревне Земляничино Великолукского района. Об этом сообщает УМВД по Псковской области.

По предварительной информации, 39-летний мужчина умышленно повредил автомобиль «Грейт Вол», ехавший по проселочной дороге. Кроме того, пешеход публично демонстрировал пневматическое оружие, которое позже было у него изъято.

«У всех участников инцидента взяты объяснения. Решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», - заключили в ведомстве.