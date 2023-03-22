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Политика

Очередная сессия областного Собрания назначена на 30 марта

На 30 марта назначил очередную, 20-ю сессию Псковского областного Собрания депутатов Совет законодательного органа. Заседание начнётся с двух объёмных докладов – парламентского часа и отчёта о деятельности УМВД по Псковской области. Всего в повестке 18 вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отчёт о деятельности УМВД перед областным парламентом предусмотрен федеральным законом «О полиции», руководитель регионального управления традиционно лично выступает с ним на мартовской сессии и отвечает на вопросы депутатов. Основную информацию генерал-майор полиции Алексей Овсянников уже направил для ознакомления в Собрание. Тему для парламентского часа на этот раз предложил руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. Депутат предложил коллегам обсудить меры поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг.

Отдельный блок вопросов связан с изменением областного законодательства, регулирующего предоставление сведений о доходах и расходах, – новые федеральные нормы должны найти отражение в нормативных актах регионального уровня. Речь идёт, в частности, о праве, предоставленном депутатам, не работающим в Собрании на штатной основе (две трети парламентского корпуса), не сдавать декларацию в прежнем виде, если расходы за год не превышают семейный доход за предшествующие три года. В этом случае будет достаточно личного заявления, направленного в профильную комиссию. На официальном сайте по итогу должна быть размещена обобщённая обезличенная информация.

Объясняя суть нововведений, спикер Собрания Александр Котов отметил, закон позволяет не только не сдавать сведения, но и не публиковать их. «Каждый из вас должен сам решить, как поступит с учётом появившегося права. А вместе нам предстоит определиться, как мы будем публиковать эту информацию на официальном сайте. До сих пор у нас работала отлаженная система, все мы были в одинаковой ситуации – все мы лица, замещающие одинаковые государственные должности. Теперь будет иначе», - обратился спикер к депутатам, не работающим в штате Собрания.

Также на мартовской сессии депутаты обсудят изменения бюджета территориального ФОМС, учитывающие сложившийся дефицит, предложение губернатора об упразднении, создании и корректировке границ судебных участков, поправки в Устав региона и отчёт о работе Счётной палаты.

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