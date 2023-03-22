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Экономика

28 млн рублей направят на поддержку псковского бизнеса в 2023 году

28 миллионов рублей направят на грантовую поддержку предпринимательства в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев на круглом столе в медиацентре ПАИ. Встреча посвящена грантовой поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».

«С 2017 года в РФ изменили концепцию поддержки предпринимательства. Для малых и средних компаний сделали приоритет на льготные займы и кредит. Центр «Мой бизнес» представляет как раз такие льготные займы», - сказал Сергей Зуев.

По его словам, невозвратная форма поддержки показала неустойчивую эффективность, и люди «были готовы делать проекты, но при этом сворачивали их».

Далее, как отметил Сергей Зуев, в 2021 году, после введения изменений, стали выдавать первые гранты. «Это происходило при софинансировании 50 %. Предприниматели должны быть социальными, такие категории включены в реестр, для их определения есть определённые критерии», - подчеркнул гость медиацентра.

В 2021 году в Псковской области Центр выдал 14 подобных грантов. «В 2022 году была расширена поддержка для молодых предпринимателей (до 25 лет включительно). Объем софинансирования сократили до 25 %. В прошлом году выдали 38 грантов, из них 22 получили молодые предприниматели», - отметил Сергей Зуев.

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