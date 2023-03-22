Владимир Путин поблагодарил ЕР за активную работу

18:13, 22 марта 2023, ПАИ

«Единая Россия» активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», — подчеркнул президент.

В свою очередь Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия» как фракция большинства в Госдуме принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей. Также он подчеркнул, что фракция партии работает над решением задач, которые президент обозначил в послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства — об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

«15 законопроектов приняты в первом чтении, в их числе — о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чём вы говорили», — пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Помимо этого, «Единая Россия» работает над поддержкой участников СВО и их семей.

«Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно, социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи за ЖКХ и взносы за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест», — подчеркнул Владимир Васильев.

По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чём нуждаются бойцы.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы «Единой России». Каждый её пункт проработан с правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

«Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы — всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс — построенные школы, детские сады», — подчеркнул Владимир Васильев.

Говоря о программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1 500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

«Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1 500 тысячи нуждается в ремонте», — сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу. «Я правительству дам поручение проработать обязательно», — сказал он.

Поддержку президента получило ещё одно предложение — о дополнительном финансировании лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция «Единой России» ранее поднимала на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте», — отметил Владимир Васильев.

«Обязательно посмотрим», — сказал президент.