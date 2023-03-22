Мощность экотехнопарка составит 250 тысяч тонн в год

21:00, 22 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Тетенькиным обсудил модернизацию системы обращения с отходами. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Важный вопрос для нашего региона — строительство комплекса для обработки, размещения и утилизации твёрдых коммунальных отходов (экотехнопарка). Его мощность составит 250 тысяч тонн в год — столько отходов образуется на территории региона. Предварительная стоимость объекта — почти 4 млрд рублей. Заключено концессионное соглашение с инвестором, после завершения экологической экспертизы концессионер обратится за разрешением на строительство.

Ввод современного экотехнопарка в эксплуатацию позволит ликвидировать сразу 23 свалки, а также развить отрасль вторичной переработки сырья.

Дополнительно проработали вопросы создания мусороперегрузочных станций и оборудования контейнерных площадок.

«Благодарю Дмитрия Дмитриевича и Минприроды России за конструктивное сотрудничество и поддержку региона в этой важной работе», — отметил Михаил Ведерников.