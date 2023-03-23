Балетный гала-концерт пройдет в Пскове 8 апреля

11:35, 23 марта 2023, ПАИ

Балетный гала-концерт в рамках фестиваля русской музыке пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии 8 апреля. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На фестивале русской музыки у вас будет уникальная возможность познакомиться с фрагментами балетов, которые строились на хореографии знаменитого Мариуса Петипа, стали «знаком качества» Русских сезонов, или отражали новые идеи советского балета», - рассказали в ТКД.

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского в сопровождении губернаторского симфонического оркестра Псковской области представят зрителям номера из шедевров Петра Чайковского («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), «Кармен-сюита» Жоржа Бизе, а также из балетов, никогда ранее не появлявшихся на псковской сцене, но представляющих основные этапы искусства танца в России — от империи до современности («Видение розы», «Легенда о любви» и др.).

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.