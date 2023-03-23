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Политика

Андрей Маковский: Сближение России и Китая – это залог международной безопасности

Сближение России и Китая – это залог международной коллективной безопасности, сказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.  

«Безусловно, весь мир наблюдал за приездом Китайского лидера в Москву. В преддверии поездки недоаналитики и недоэксперты утверждали, что поездка отменится из-за решения Гаагского суда по российским политикам. Но они не взяли во внимание здравый смысл. Никто в мире не воспринимает Гаагский суд, международные ассоциации и организации, конкурсы - все то, где руководит США, как объективное и здравомыслящие», - сказал политик.

По словам Андрея Маковского, все понимают, что судьи, жюри, эксперты максимально политизированы и стремятся выполнять политический заказ. Он также отметил, что в таких условиях оставшиеся самостоятельные государства ищут международную точку опоры для своей независимости от американского гегемона.  

«Переговоры России и Китая — это мировая точка опоры ухода от однополярной системы демократизма США. А как еще назвать нацистскую политику США, которая подается под соусом демократии», - продолжил депутат. 

Андрей Маковский отметил два основных вектора переговоров. Во-первых, это экономическое сотрудничество. «Безусловно, санкции привели к дефициту определённых товаров и определенного сырья. Уверен, после переговоров такого дефицита больше не будет. Я уверен, что в 2023 году доля проданных автомобилей в России будет на половину состоять из китайских брендов», - считает он.  

Во-вторых, коллективная безопасность. «Договоренность двух великих держав – это отличный гарант для мировой безопасности. Китай предложил механизмы урегулирования геополитического кризиса. Уверен, что это в будущем станет основой мирового соглашения», - заявил Андрей Маковский.   

Он уточнил, что в момент нахождения китайского лидера в России «украинский проамериканский президент Зеленский предложил Китаю поддержать украинский плач». «Ответ Китая не поступил. Как не поступил бы ответ от всех европейских государств, если бы их экономики были самостоятельны, а руководство не продажно. Украинский президент-актер всем надоел и не интересен», - заметил парламентарий.

Андрей Маковский добавил, что Россия перехватила информационную повестку, даже в Европе. «Наша информационная открытость позволяет в Европе осознавать ситуацию на Украине и отнюдь не в пользу англосаксов», - резюмировал он.

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