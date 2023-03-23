Горячие вопросы с Алексеем Форшем

12:26, 23 марта 2023, ПАИ

Что обсуждают и решают в Центре председателей многоквартирных домов, как попасть в «Точку кипения» и чем совет ТОС отличается от совета МКД – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Алексеем Форшем.

– Уже несколько лет в Пскове работает центр, а ранее он назывался Клубом председателей многоквартирных домов, который вы курируете. Сколько встреч проведено и что вы обсуждаете с председателями МКД?

– Да. Такой центр работает 8 лет. За это время проведено более 70 встреч, решено полторы сотни вопросов в сфере ЖКУ.

– Где он находится территориально?

– Сейчас работаем в «Точке кипения», это бывшая столовая ПсковГУ.

– Принимаете в центр только председателей?

– Конечно, нет! Могут участвовать все желающие. Только нужна электронная регистрация, что для людей пожилого возраста сложновато сделать, но мы поможем. Поначалу привлекали даже волонтеров. Но достаточно зарегистрироваться один раз, при следующем посещении делать этого не нужно.

– Становится все более популярной новая форма самоуправления – ТОС. Депутаты городской Думы ее всячески поддерживают. Куда ТОСовцам обращаться с вопросами?

– Мы объединили в единую структуру совет председателей ТОС и совет председателей МКД. Заседания делятся на два блока, которые носят информационный и обучающий характер. К тому же каждое выступление спикера сопровождается практиком. Это либо председатель МКД, либо представитель управляющей компании.

– Получается вопросы, а их в коммунальной сфере у людей очень много, решить на месте?

– Есть горячие, актуальные вопросы, которые требуется решить здесь и сейчас. И мы решаем их либо в режиме нон-стоп или берем в работу. Но есть и сложные вопросы, тогда прошу людей с пакетом документов прийти на депутатский прием. Привлекаем специалистов, обращаемся в соответствующие структуры с депутатскими запросами.

– Председатели МКД – это самые активные и инициативные люди, которых не пугает бумажная рутина. Но нужно же иметь массу свободного времени. Кто они? Пенсионеры?

– Совершенно согласен, нужно время, чтобы ходить по инстанциям. Да, в основном это люди пенсионного возраста. В идеале – военные пенсионеры, любящие во всем порядок и логику. Но наблюдается тенденция, когда выбирают председателями МКД молодых людей. И это современная тенденция.

– Сколько у нас в городе председателей МКД?

– В «Точке кипения» зарегистрировано 70 человек.

– Не так давно было поветрие создания ТСЖ, сейчас организуют ТОСы. На ваш взгляд, эти формы должны идти параллельно? В чем их отличие?

– ТОС – это прямая форма народного самоуправления, а ТСЖ – это управляющая компания. Именно ТОС может представлять интересы населения данной территории во всех инстанциях.

– Есть цифры, сколько в Пскове ТОСов? И каковы ближайшие планы по их созданию?

– Только в последнем городском конкурсе участвовали 24 ТОСа. Были разыграны 5 млн рублей.

– Кого из своих коллег-депутатов выделите? У кого хорошо получается работать в этом направлении?

– Прежде всего, это округа Григория Стороненкова и Юрия Бурлина. Овсище и центр города. Знаю, другие коллеги-депутаты по одномандатным округам достаточно активно работают.

– С чего нужно начинать при формировании ТОСа и где искать информацию?

– Главное, иметь время и сформировать группу единомышленников, которые хотят изменить что-то в подъезде, во дворе. Дело это непростое, но благородное и благодарное. Наш центр всегда открыт, кстати, у нас есть группа в соцсети «ВКонтакте», приглашаю на встречи. Будет отлично, если кто-то не просто послушает, но и поделится своим опытом.