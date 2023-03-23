Приглашение на выборы предлагают придумать псковским школьникам

14:34, 23 марта 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в конкурсе «Лучшее приглашение на выборы». Об этом рассказали ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

До 26 апреля конкурсанты должны разработать дизайн-макет приглашения на выборы 10 сентября 2023 года и прислать работы в электронном виде в формате А5. Титульная сторона макета должна содержать слова «Приглашение на выборы», наименование «Единый день голосования» и дату проведения выборов, а также рисунок (фотографию) и (или) фон. Оборотная сторона должна содержать обращение к избирателю, размещенное на белом или цветном фоне.

«Лучшее приглашение на выборы — какое оно? Яркое, красочное, привлекающее внимание с первых секунд или строгое, лаконичное, отвечающее юридическим нормам? Может быть, именно ваш вариант будет использован избирательной комиссией для изготовления приглашений избирателям на выборах в единый день голосования - 2023?» - отметили в облизбиркоме.



Конкурсные материалы принимаются по адресу: 180000, город Псков, улица Некрасова, дом 23, Избирательная комиссия Псковской области, кабинет № 262б, либо на электронную почту: iksrf_60@mail.ru с пометкой на конкурс «Лучшее приглашение на выборы».