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Культура

Дом культуры в Усвятском районе отремонтируют к сентябрю по нацпроекту

Начались работы по ремонту филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище, его планируют отремонтировать к сентябрю этого года. Здание, которое ни разу капитально не приводилось в порядок, будет полностью обновлено, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Строители заменят кровлю, обновят фасад, инженерные системы, установят систему автоматической пожарной сигнализации, отремонтируют внутренние помещения. Также здание подключат к системе центрального отопления, а существующие декоративные наличники после очистки поверхности и покраски вернут на прежнее место.

Церковищенский дом культуры — центр культурной жизни и общения взрослых и детей. Здесь проводится огромное количество мероприятий, одно из таких — фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, который проходит с 2006 года.

Капитальный ремонт проводится в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Согласно контракту, работы должны быть выполнены до середины августа. Подрядчик уже приступил к демонтажу.

«Культурная среда» — проект, целью которого является развитие культурной жизни населения, создание равных возможностей для образования и досуга граждан и обеспечение притока посетителей в учреждения культуры: музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры. В его рамках в Псковском регионе уже капитально ремонтируется Дом культуры в Торошино. В планах на этот год также Детская школа искусств в Печорах.

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