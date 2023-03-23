Фермерское хозяйство «Нянино» представит свою продукцию на «Вкусной пятнице»

15:41, 23 марта 2023, ПАИ

Фермерское хозяйство «Нянино» из Великолукского района примет участие в мини-ярмарке «Вкусная пятница», которая пройдет в офисе Псковского филиала Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) завтра, 24 марта, сообщили в пресс-службе банка.

С 9:00 до 15:00 на мини-ярмарке псковичи смогут приобрести мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпик, корейку, грудинку, перепелиные и куриные яйца, кукурузный и пшеничный хлеб с тыквенными семечками.

Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье, сладкие булочки.

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне в Великолукском районе, уже 13 лет производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов.

Своей миссией фермерское хозяйство «Нянино» считает обеспечение натуральными и полезными продуктами населения региона.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.