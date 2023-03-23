В Изборске стартовала конференция «Сельские храмы. Незабытое»

15:38, 23 марта 2023, ПАИ

V, юбилейная, Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» стартовала в музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С приветственным словом на конференции выступила директор музея-заповедника Наталия Дубровская. Также она зачитала адрес от руководителя Управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Андрея Ермакова.

Он отметил, что главная задача конференции — заложить фундамент для сохранения будущего многонациональной культуры России и реализации программы по сохранению и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации.

Настоятель Никольского собора отец Никон поприветствовал собравшихся от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) и рассказал о деятельности АНО «Возрождение» по сохранению культурного наследия Псковской земли.

Академик, художник Александр Крылов презентовал собравшимся выставку «Непобедимая красота», которая экспонируется сейчас в выстаовочном зале, и рассказал об уникальных мелётовских фресках.

Также на пленарном заседании выступили представители духовенства, краеведы. В настоящее время закончилось пленарное заседание «Сельская Держава Духа».

После перерыва конференция продолжит работу, а завтра гостей ждут выступления, посвящённые теме «Подвижники сельских храмов в России».