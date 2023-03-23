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Общество

Москвич в ответ на пощёчину взял в руки нож

Бежаницким районным судом Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего москвича, фактически проживающего в Бежаницком районе Псковской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Судом установлено, что в ночь на 12 января 2023 года подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым, после чего между мужчинами произошла ссора из-за старых обид, в ходе которой потерпевший ударил товарища по щеке. Подсудимый взял со стола нож и нанёс потерпевшему удар в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

При определении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинения потерпевшему, оказание помощи после совершения преступления. Отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений — тоже учтено.

Судом по совокупности с ранее вынесенным в отношении мужчины приговором окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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