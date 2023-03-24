Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Муниципальным депутатам в Псковской области не придётся ежегодно декларировать доходы

Законопроект о разрешении не декларировать доходы и имущество муниципальным депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе и не получающим денежное вознаграждение за счёт средств бюджета, внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Документ включён в повестку мартовской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вступивший в силу 1 марта 2023 года федеральный закон упрощает процедуру предоставления сведений о доходах и расходах для депутатов представительных органов муниципальных образований. Подавать декларации они обязаны теперь только в двух случаях: в течение четырёх месяцев со дня избрания и если в течение отчётного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года.

Действия муниципального депутата в ситуациях, когда он не делал дорогостоящих покупок, также регламентируются – об отсутствии крупных сделок необходимо в письменной форме сообщить губернатору через Управление по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области. Соответствующая форма прилагается к законопроекту.

Кроме того, документ учитывает новые нормы федерального законодательства, изменившего правила обеспечения доступа третьих лиц к персональным данным, содержащимся в декларациях о доходах и позволяющим идентифицировать не только лицо, но и принадлежащее ему имущество. Эти сведения перестанут быть общедоступными. Новый порядок предполагает размещение на официальных сайтах обобщённой информации о количестве депутатов, предоставивших декларации либо сообщивших губернатору о несовершении крупных сделок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

Муниципальным депутатам в Псковской области не придётся ежегодно декларировать доходы
23 марта 2023

Старт лиги дебатов для псковских школьников объявляет Молодёжный парламент
23 марта 2023

Андрей Маковский: Сближение России и Китая – это залог международной безопасности
22 марта 2023

Мощность экотехнопарка составит 250 тысяч тонн в год

22 марта 2023

Очередная сессия областного Собрания назначена на 30 марта
21 марта 2023

Великолукский депутат намерена войти в группу по работе в соцсетях при Совфеде
21 марта 2023

Пустошкинская ТИК отказала в регистрации на выборы одному из кандидатов
19 марта 2023

За выборами в Казахстане следит избирком Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...