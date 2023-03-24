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Общество

Вышел в эфир 105-й выпуск «Псковского телеграма»

105-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 24 марта.

Неделя вышла насыщенная, плотная на события. Владимир Путин и Си Цзиньпин навели шороху по обе стороны Атлантики, Михаил Мишустин выступил с оптимистичным отчетом о работе правительства России. А тем временем Псков окончательно проснулся после зимы, и из-под снега вылез нуво-арт, который горожане встретили не слишком приветливо.

Пока художники и псковичи дискутировали по поводу достоинств и недостатков бетонной «Венеры», Конституционный суд рассмотрел и вынес вердикт по поводу квартиры в Пскове – и вердикт этот откликается эхом в тысячи российских предпринимателей, сдававших свои квартиры в наем. Обо всем этом в очередном, 105-м выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят его ведущие Максим Андреев, Надежда Назаренко и Александр Машкарин.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в российском и региональном Телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят еженедельно, по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, Телеграм-канале и группе агентства в ВК, а также в эфире телеканала «Первый Псковский» – в 18:30.

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