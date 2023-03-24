Михаил Ведерников поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.
«Рамадан — священный месяц для всех мусульман. Это время очищения. Желаю всем, кто почитает традиции ислама, сил и крепости духа, светлых помыслов и мира в душе.
Пусть милосердие, добро и свет пребудут в ваших домах! Сил, терпения и помощи Всевышнего», — написал губернатор Псковской области.
Рамадан начался ночью 23 марта и завершится вечером 21 апреля.
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