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Михаил Ведерников поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

«Рамадан — священный месяц для всех мусульман. Это время очищения. Желаю всем, кто почитает традиции ислама, сил и крепости духа, светлых помыслов и мира в душе. 

Пусть милосердие, добро и свет пребудут в ваших домах! Сил, терпения и помощи Всевышнего», — написал губернатор Псковской области.

Рамадан начался ночью 23 марта и завершится вечером 21 апреля.

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