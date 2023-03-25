Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником

09:37, 25 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником. Поздравление он написал в своём Telegram-канале.

«Вы яркие и творческие люди. Каждый из вас вносит большой вклад в сохранение национально-культурных традиций, создание яркой событийной жизни региона», — отметил Михаил Ведерников.

В преддверии праздника девять руководителей и педагогов были удостоены благодарностей министра культуры РФ, получили почётные региональные звания «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и почётные грамоты.

«Ваш труд высоко оценён не только в Псковской области, но и на федеральном уровне», — обратил внимание глава региона.

Губернатор Псковской области поблагодарил сотрудников музеев, библиотек, театров, школ, домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности за самоотверженный труд и неоценимый вклад в развитие культуры региона и страны.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, вдохновения и новых творческих достижений на благо Псковской области! Благодарны и гордимся вами!» — добавил Михаил Ведерников.