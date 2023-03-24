В Псковской области работникам культуры вручили нагрудные знаки

19:50, 24 марта 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила работников культуры и торжественно вручила нагрудные знаки «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Кроме того, были вручены благодарности министра культуры Российской Федерации, а также почётные грамоты губернатора Псковской области.

Ольга Тимофеева от всей души поблагодарила всех, кто получил награду, за искреннюю любовь к своему делу и трепетное отношение к культуре.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Детская филармония» дали свой первый концерт в Пскове в День работника культуры.