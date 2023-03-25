ВИДЕО Автолюбитель из Печор стал героем программы «Тема недели»

19:48, 25 марта 2023, ПАИ

«Оооо, какие люди! Сейчас и поговорим!»

Автолюбитель из Печор во время съемок программы «Тема недели» воспользовался моментом, чтобы обратиться к главе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову по поводу состояния дорог в городе.

Чем закончился разговор автолюбителя Андрея из Печор и Станислава Стармолотова, смотрите в авторской программе Александра Машкарина «Тема недели» на Первом Псковском сегодня в 20:00.

Новый выпуск «Темы недели» посвящён состоянию дорожной сети в Псковской области.