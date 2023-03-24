Новую политическую партию «За семью!» учредили в России

21:27, 25 марта 2023, ПАИ

Об учреждении новой политической партии «За семью!» объявил основатель православного общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин в ходе её первого съезда.

«Уважаемые делегаты учредительного съезда, дорогие гости, коллеги, друзья, братья и сёстры, поздравляю вас с учреждением политической партии традиционалистов России «За семью!». Все процедурные вопросы завершены, делегаты из более чем 50 регионов проголосовали за учреждение партии «За семью!» и выбрали все руководящие органы партии», — сказал Кормухин, передаёт его слова РИА Новости.

Основатель новой партии также заявил, что были приняты её устав и программа. «Появление такой партии назрело, потому что в нашей стране большинство людей считают себя сторонниками традиционных духовно-нравственных ценностей», — пояснил он.