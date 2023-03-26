Взрыв произошёл в Тульской области
Взрыв неизвестного происхождения прозвучал на одной из улиц города Киреевска в Тульской области, два человека получили осколочные ранения, сообщила ТАСС представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.
«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — сказала она.
Представитель службы добавила, что в настоящее время неизвестно, что взорвалось. Состояние пострадавших не тяжёлое, они пока не госпитализированы. По её данным, на месте работает комиссия, созданная по факту ЧП.
В результате взрыва повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки, сообщила представитель ЕДДС.
«Три многоквартирных дома повреждены после взрыва, выбиты стёкла. Также повреждены четыре хозпостройки», — сказала она.
Местные жители выкладывают публикации, где они предполагают, что это дрон.