Взрыв произошёл в Тульской области

16:27, 26 марта 2023, ПАИ

Взрыв неизвестного происхождения прозвучал на одной из улиц города Киреевска в Тульской области, два человека получили осколочные ранения, сообщила ТАСС представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.

«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — сказала она.

Представитель службы добавила, что в настоящее время неизвестно, что взорвалось. Состояние пострадавших не тяжёлое, они пока не госпитализированы. По её данным, на месте работает комиссия, созданная по факту ЧП.

В результате взрыва повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки, сообщила представитель ЕДДС.

«Три многоквартирных дома повреждены после взрыва, выбиты стёкла. Также повреждены четыре хозпостройки», — сказала она.

Местные жители выкладывают публикации, где они предполагают, что это дрон.