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Экономика

В Пскове открылась весенняя серия интеллектуальных игр «Бизнес-знаток 2023»

В Центре «Мой бизнес» в Пскове стартовала весенняя серия интеллектуальных игр «Бизнес-знаток 2023». Первую игру весенней серии открыл победитель игр «Бизнес-знаток» 2022 года – команда «Бизнес-вумен», которая сразилась с командой «Опора России».

Директор Центра «Мой Бизнес» Анастасия Иванова поделилась, как пройдет финал весенней серии в этом году. «Мы очень надеемся, что финал весенней серии игр у нас будет проходить в этом же пространстве (Особняк Лавриновского), но на улице», - рассказала Анастасия Иванова. Она также отметила, что весенняя серия игр станет отборочным этапом в осеннюю серии игр.

Один из игроков прошлой игры София Аксенова дала пару советов тем, кто только готовится сразиться в интеллектуальной игре. «Нужно тренироваться, поддерживать командный дух, потому что от команды очень много зависит, ну, и ходить на все игры», – напутствовала начинающих игроков София Аксенова.

Основными направлениями деятельности Центра «Мой бизнес» являются предоставление льготных микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание информационной и консультационной поддержки предпринимателям и самозанятым, содействие в организации подготовки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства, организация и проведение выставочной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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