Река Шелонь затопила прибрежные участки в Порхове
В Порхове прибрежные участки оказались затоплены из-за весеннего паводка. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.
Уровень воды в реке Шелонь за сутки заметно поднялся.
В Псковском районе оказался под водой навесной мост через реку к деревне Большие Невадицы.
Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Уровень нескольких рек в регионе превысил отметку неблагоприятного явления.
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