Река Шелонь затопила прибрежные участки в Порхове

15:33, 27 марта 2023, ПАИ

В Порхове прибрежные участки оказались затоплены из-за весеннего паводка. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.

Уровень воды в реке Шелонь за сутки заметно поднялся.

В Псковском районе оказался под водой навесной мост через реку к деревне Большие Невадицы.

Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Уровень нескольких рек в регионе превысил отметку неблагоприятного явления.