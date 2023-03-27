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Режим повышенной готовности введен в двух районах Псковской области из-за паводка

Самая сложная обстановка из-за роста уровня воды наблюдается в Дедовичском и Новоржевском районах. Там введен режим повышенной готовности, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по антикризисному управлению) Артур Бугаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На территории РФ более 30 субъектов вошли в активную фазу таяния снега, и Псковская область в том числе», - отметил Артур Бугаев.

По его словам, в Новоржеве оказались подтоплены порядка 28 участков, сотрудники МЧС провели подворовые обходы. «На реке обнаружено три затора – это ветки, корневая система и элементы льда, сейчас решается вопрос по тому, как это все убрать», - уточнил заместитель начальника управления МЧС.

В Псковском районе наиболее затопленной оказалась деревня Неёлово. Сотрудники ведомства также провели подворовой обход. «Никто из людей не хочет покидать дома, так как подтопления в домах нет, только на приусадебных территориях», - заметил Артур Бугаев.

Фото: газета «Земля Новоржевская»

Также на контроле находится ситуация в Порховском районе, так как река Шелонь достигла «неблагоприятной» отметки. На место выдвинулась оперативная группа.

«Обстановка стабильная, работаем с органами местного самоуправления. В целом ничего нового, экстренного и страшного у нас нет», - заключил Артур Бугаев.

Ранее сообщалось, что из-за весеннего паводка часть домов оказалась подтоплена в Порхове, также временно закрыт пешеходный мост. Помимо этого, вышедшая из берегов река Льста затопила большую часть деревни в Новоржевском районе, а река Кебь подтопила часть прибрежных участков в СНТ «Кебь» в Псковском районе.

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