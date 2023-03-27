Уровень нескольких рек в Псковской области превысил отметку неблагоприятного явления

12:52, 27 марта 2023, ПАИ

Уровень воды в реках Великой в Островском районе, Ловать в Великих Луках и Шелонь в Порхове превышает отметку неблагоприятного явления. Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, в прошлом году на территории Псковской области не было отмечено сильных подтоплений. «Текущие отметки превысили уровень неблагоприятных явлений. В частности, на 68 сантиметров у нас превышена отметка неблагоприятного явления по реке Великой (Островский район). Река Ловать – на 53 сантиметра превышен уровень неблагоприятного явления в черте города Великие Луки, на реке Гдовка – на 15 сантиметров на сегодняшнее утро, но там отрицательная динамика, подтоплений нет», – уточнил Андрей Бардинов.

«С учетом того прогноза, который мы сейчас имеем, уровень воды будет повышаться. Спад ожидается уже ближе к апрелю», – заметил он и добавил, что в Пскове тоже будет наблюдаться подъем уровня воды. Аналогичная ситуация была в городе Пскове в 2011 году, отметил начальник управления гражданской защиты.