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Культура

Псковский музей и Российская академия художеств запустили новый проект

Псковский музей-заповедник и Российская академия художеств реализуют совместный образовательный проект, посвященный ознакомлению широкой публики с музейными коллекциями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.  

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На прошлой неделе состоялась онлайн-лекция «Коллекция древнерусской живописи Псковского музея, история формирования». Собрание икон начало формироваться в 1876 году, когда в Пскове на частные пожертвования открылся музей Псковского археологического общества. В 1913 году в музей поступила часть коллекции известного псковского собирателя Ф. М. Плюшкина. Самые значительные поступления памятников иконописи приходятся на 1919-й – 1930-е годы, период массового закрытия церквей.  

Автор лекции – заведующий сектором древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Мария Дубровская – в качестве примера отметила, что только в 1919 году в музей поступило почти 100 икон из знаменитой коллекции псковского купца-старообрядца Петра Батова. А в 1960-х годах по итогам экспедиций по заброшенным и разрушенным храмам Псковской области было обследовано свыше 100 церквей, выявлено и учтено около 500 икон и почти 100 вывезено в музей. 

Ранее состоялась лекция «История возникновения Псковского музея в 1876 году. Псковский музей-заповедник сегодня». На онлайн-занятии Мария Дубровская рассказала об основных этапах становления музея, уделив большое внимание событиям последних лет. Она напомнила, что в 2016 году завершилась первая очередь работ по реконструкции крепостных стен и башен Варлаамовского угла, купеческих палат Постникова (начало XVIII в.). А в 2022 году после археологических исследований и реставрации были реконструированы Палаты у Сокольей башни Окольного города, возвращены в обновленном виде к музейной жизни знаменитые Поганкины палаты. 

Итоговая лекция «Лицевое и золотное шитьё XV-XX вв. в коллекции ПМЗ: история собирания, ценнейшие экспонаты» пройдет 14 апреля 2023 года в онлайн-формате. Старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Людмила Лагуненко расскажет о предметах церковного облачения и убранства широкого хронологического диапазона от XVI до XX века. Автор покажет настоящие жемчужины коллекции, такие как датируемые XVI веком Плащаница с изображением погребения Христа, Покров с изображением святого Евфросина Псковского и другие.

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