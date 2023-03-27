Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский тренер не видит проблемы в закрытых для спортсменов границах

Псковский футбольный тренер Сергей Коркунов из спортивной школы «Стрела» не видит проблемы в том, что границы других стран закрыты для спортсменов. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждый ребенок перед собой ставит цель обязательно заиграть где-то: сборная России, высшая лига России. Как дальше получится - уже как сложится. Я тренирую спортсменов 2010 года рождения. Когда были открыты границы, мы ездили и в Испанию, и в Литве участвовали в турнирах. Соперники были просто космос. В Латвии хорошие турниры были. Сейчас нет этого, но мы ничего страшного в этом не видим», — сказал тренер. 

По его словам, в Республике Беларусь проводят великолепные турниры. «Мы ездили в Оршу, и наши ребята там в тройке. Великолепно, что у нас под боком Санкт-Петербург. Мы ездим туда на турниры «Восхождение». Тоже очень большой состав участников. Наш турнир «Псковская весна» очень хороший. Приезжают спортсмены из разных регионов России», — продолжил Сергей Коркунов.

По его мнению, у псковских футболистов есть возможность показать себя и профессионально расти.

Также он рассказал, что академия ФК «Зенит» приглашала его воспитанников принять участие в турнире, это было зимой перед Новым годом. «Приехали, отыграли довольно неплохо. Было десять команд, мы играли за третье место и проиграли только академии. Лучших игроков они замечают. Это на данный момент одна из лучших школ России», — подытожил псковский тренер по футболу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Турнир по настольному теннису прошел при Псково-Печерском монастыре
27 марта 2023

Псковский тренер не видит проблемы в закрытых для спортсменов границах
27 марта 2023

Результаты 45 лет работы спортшколы «Стрела» обсуждают в медиацентре ПАИ
27 марта 2023

Пилот «Почты России» примет участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
27 марта 2023

Великолучанка победила на турнире по кикбоксингу в Белоруссии
27 марта 2023

Волейболисты из Пскова стали призёрами регионального турнира
27 марта 2023

Псковские теннисисты одержали победу на чемпионате в Петербурге
26 марта 2023

Боксёры из Псковской области прошли отбор на первенство России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...