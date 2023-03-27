Псковский тренер не видит проблемы в закрытых для спортсменов границах

16:09, 27 марта 2023, ПАИ

Псковский футбольный тренер Сергей Коркунов из спортивной школы «Стрела» не видит проблемы в том, что границы других стран закрыты для спортсменов. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждый ребенок перед собой ставит цель обязательно заиграть где-то: сборная России, высшая лига России. Как дальше получится - уже как сложится. Я тренирую спортсменов 2010 года рождения. Когда были открыты границы, мы ездили и в Испанию, и в Литве участвовали в турнирах. Соперники были просто космос. В Латвии хорошие турниры были. Сейчас нет этого, но мы ничего страшного в этом не видим», — сказал тренер.

По его словам, в Республике Беларусь проводят великолепные турниры. «Мы ездили в Оршу, и наши ребята там в тройке. Великолепно, что у нас под боком Санкт-Петербург. Мы ездим туда на турниры «Восхождение». Тоже очень большой состав участников. Наш турнир «Псковская весна» очень хороший. Приезжают спортсмены из разных регионов России», — продолжил Сергей Коркунов.

По его мнению, у псковских футболистов есть возможность показать себя и профессионально расти.

Также он рассказал, что академия ФК «Зенит» приглашала его воспитанников принять участие в турнире, это было зимой перед Новым годом. «Приехали, отыграли довольно неплохо. Было десять команд, мы играли за третье место и проиграли только академии. Лучших игроков они замечают. Это на данный момент одна из лучших школ России», — подытожил псковский тренер по футболу.