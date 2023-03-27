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Общество

Эксперт заявил о завышенных ценах на недвижимость в Пскове

Цены на квартиры в Пскове и области в ближайшее время снижаться не будут, заявил эксперт по недвижимости в Псковской области Андрей Шубарцов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У застройщиков есть финансовые модели, которые завязаны на условиях банка. Они строят жилье на деньги, взятые в кредит. И чтобы окупиться, необходимо продать квартиры по фиксированной стоимости. Если они будут продавать по заниженной стоимости, то понесут убытки и не смогут вернуть кредит, а этого позволить себе они не могут», – пояснил Андрей Шубарцов.

Эксперт также добавил, что не видит причин и для роста цен, которые, по его мнению, сейчас и так неоправданно завышены. Такое ценообразование связано с самими застройщиками и финансовыми инструментами, которые они используют. Например, выставляют готовые квартиры на продажу не все, а партиями, чтобы не вызывать переизбытка предложений на рынке и не снижать цены, заметил он.

Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в Пскове стартует от 4 миллионов рублей, но всё зависит от площади и состояния как самой квартиры, так и дома в целом, объяснил Андрей Шубарцов.

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