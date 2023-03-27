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Происшествия

Мертвого лебедя обнаружили в Невеле

Мертвого лебедя обнаружили в городе Невеле. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил очевидец Павел Сергеев.

Фото здесь и далее: Павел Сергеев

Птицу мужчина нашел у пешеходного моста через реку Еменку. «Я проезжал по мосту между бывшей столовой и бывшим «Папиным миром», - уточнил собеседник ПАИ. Он также добавил, что дети, которые попали в объектив фотоаппарата, просто кормили других птиц.

«По моему мнению, с этим должны разобраться охотоведы и дать отчет», - заключил автор фотографий.

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