Мертвого лебедя обнаружили в Невеле

17:56, 27 марта 2023, ПАИ

Мертвого лебедя обнаружили в городе Невеле. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил очевидец Павел Сергеев.

Птицу мужчина нашел у пешеходного моста через реку Еменку. «Я проезжал по мосту между бывшей столовой и бывшим «Папиным миром», - уточнил собеседник ПАИ. Он также добавил, что дети, которые попали в объектив фотоаппарата, просто кормили других птиц.

«По моему мнению, с этим должны разобраться охотоведы и дать отчет», - заключил автор фотографий.