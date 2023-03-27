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Общество

Работодатели помогут безработным и ищущим работу псковичам

Работодатели Пскова могут принять участие в мероприятиях по снижению напряжённости на рынке труда Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Пскова.

Это может быть организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан или организация временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

При трудоустройстве гражданина работодателю будут возмещены расходы на частичную оплату труда. Размер возмещения затрат работодателя на заработную плату трудоустроенного гражданина составляет 21 114,60 рублей в месяц. Сумма рассчитана исходя из величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на период занятости не более трёх месяцев.

При организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, работодателям дополнительно будут возмещаться затраты на материально-техническое оснащение рабочих мест в сумме 10 000 рублей на одно рабочее место на весь период работ.

По вопросам участия в реализации мероприятий можно обратиться в отделение занятости по месту нахождения или в комитет по труду и занятости Псковской области по телефону (8 8112) 66-09-04. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением правительства Псковской области от 10.03.2023 № 97, которым утверждён порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на реализацию в 2023 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Псковской области.

 

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