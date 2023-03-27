В России запустят цифровой рубль

07:26, 28 марта 2023, ПАИ

В апреле будет принят закон о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле. В пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ. Как будет работать новое платежное средство и чем поможет экономике, сообщает РИА Новости.

Прототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021-го. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы. Речь об уникальном электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. А, например, ВТБ попробует операции среди своих сотрудников.

В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.

Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это все тот же рубль, пусть и в новой оболочке, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

В экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада ЦБ вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты. По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.

«Это упростит взаимную торговлю. Не возникнет проблем, как, например, с Индией, чье законодательство запрещает вывоз рупий из страны. Цифровые валюты помогут России и другим развивающимся странам отказаться от доллара», — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Поскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.

Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ.

Безопасность — ключевое преимущество. Такой рубль невозможно потерять: все восстанавливается по уникальному токену. Причем в цифровом кошельке учитывается не просто история операций, а действия с каждым рублем.

В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи.

«Смарт-контакт, по сути, — приказ отправить валюту из кошелька в кошелек при выполнении определенных условий. Например, только после регистрации в Росреестре. Это повысит безопасность сделок, а их качество выйдет на совершенно другой уровень», — подчеркивает Звездин.

В конечном итоге цифровым рублем можно будет оплатить все товары и услуги. В том числе в офлайн-магазинах — для этого достаточно просто скачать себе какую-то сумму с кошелька-токена на смартфон.

«Для бизнеса это удобно по тем же причинам — безопасность, защищенность от потерь. Нет привязки к интернету — значит, не нужны онлайн-кассы и затраты на их обслуживание», — добавляет Мильчакова.

Торговые сети сэкономят и на эквайринге. По оценкам аналитиков BitRiver, даже на первом этапе реализации программы это даст десятки миллиардов.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», уточняет: цифровой валютой удобнее оплачивать счета ЖКХ, налоги, онлайн-заказы, делать переводы.

Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдет не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать.