Шесть деревень Бежаницкого района частично ушли под воду

11:03, 28 марта 2023, ПАИ

Ситуацию с паводком в Бежаницком районе прокомментировал заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Вельц. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Отрезанными от «большой земли» на данный момент остаются деревни Райская (9 человек), Сумароково (2 человека), Верендаль (3 человека), Сорочиново (3 человека), Паличино (3 человека) и Орсино (2 человека).

По словам заместителя главы администрации района, обстановка в сельском поселении «Чихачёвское» по паводку в этом году более сложная, чем в предыдущие годы, и на это повлияли обильные снегопады и резкая смена погоды.

«С жителями поддерживается связь, при необходимости будет обеспечена вся необходимая помощь», - подчеркнул Владимир Вельц.

По всем возникающим вопросам жители могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу Бежаницкого района по телефону 8 (81141) 23-117.

Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Уровень нескольких рек в регионе превысил отметку неблагоприятного явления.