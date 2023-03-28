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Происшествия

Шесть деревень Бежаницкого района частично ушли под воду

Ситуацию с паводком в Бежаницком районе прокомментировал заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Вельц. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: Александр Рябинин

Отрезанными от «большой земли» на данный момент остаются деревни Райская (9 человек), Сумароково (2 человека), Верендаль (3 человека), Сорочиново (3 человека), Паличино (3 человека) и Орсино (2 человека).

По словам заместителя главы администрации района, обстановка в сельском поселении «Чихачёвское» по паводку в этом году более сложная, чем в предыдущие годы, и на это повлияли обильные снегопады и резкая смена погоды.

«С жителями поддерживается связь, при необходимости будет обеспечена вся необходимая помощь», - подчеркнул Владимир Вельц.

По всем возникающим вопросам жители могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу Бежаницкого района по телефону 8 (81141) 23-117.

Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Уровень нескольких рек в регионе превысил отметку неблагоприятного явления.

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