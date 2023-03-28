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Политика

Андрей Маковский – о муниципальных выборах: Пятипроцентный барьер мы преодолеем

Партия «Новые люди» намерена принять участие во всех муниципальных выборах, предстоящих в Псковской области в сентябре, и увеличить свое представительство в районах. Об этом сообщил лидер Псковского регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). 

«Я думаю о том, что у нас будут очень хорошие позиции в этом году. Уверен, что везде, где мы будем выдвигаться, пятипроцентный барьер мы с легкостью преодолеем», - сказал Андрей Маковский.

По его словам, среди районов, в которых партия точно планирует получить представительство, - Печорский район. «Я бы выделил Печорский район, в прошлом году мы показали там хороший результат», - отметил гость студии.

По его словам, судя по рейтингам, партия может получить поддержку в Невельском, Локнянском и Опочецком районах.

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