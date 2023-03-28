Псковичка украла из магазина куртку и продала ее знакомой

17:06, 28 марта 2023, ПАИ

Псковичка похитила в одном из городских гипермаркетов меховую куртку, а затем продала ее знакомой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе предварительного расследования установлено, что в феврале женщина увидела в одном из магазинов черную меховую куртку, которая была надета на маникен. Заметив, что продавца нет поблизости, похитительница сняла куртку и положила ее к себе в сумку, после чего скрылась из торгового центра. В дальнейшем она продала вещь своей знакомой за шесть тысяч рублей.

Злоумышленницу нашли по записям видеокамер, установленным в ТЦ. Теперь ей грозит наказание по части 1 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В прокуратуре отметили, что местная жительница уже была неоднократно судима.