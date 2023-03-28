В Госдуму внесен проект об упразднении механизма открепительных удостоверений

17:02, 28 марта 2023, ПАИ

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, предполагающий упразднение механизма голосования с использованием открепительных удостоверений из-за его невостребованности. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«<....> Предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений: развитие механизма «Мобильный избиратель» привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов», - говорится в пояснительной записке.