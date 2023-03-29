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Происшествия

В Пскове продолжается розыск пропавшей эстонки

42-летнюю уроженку Эстонии Лидию Харченко разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщина, зарегистрированная в Острове-3, 3 сентября 2021 года без вести пропала в Пскове. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По имеющейся информации, она могла жить в псковском районе Любятово.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза светлые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лидии Харченко, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 или 59-63-22.

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