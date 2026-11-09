Флотилия Псковского района впервые перевезла более 15 тысяч пассажиров

09:47, 09 ноября 2026, ПАИ

Общее число перевезённых судами муниципальной флотилии на Талабский архипелаг пассажиров за навигационный период 2026 года составило 15 275 человек, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX. Порог в 15 тысяч пассажиров за сезон превышен впервые.

Данные привёл заместитель руководителя МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов. В 2025 году флотилия перевезла 13 633 человека. По расписанию в этом сезоне перевезено около 6 900 человек, в составе туристических групп – около 8 400 человек. «Цифры свидетельствуют о продолжающемся год за годом росте интереса гостей нашего округа к Талабским островам», – подчеркнула глава округа.

Всего три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – перемещались между материком и островами 427 раз.

Рост турпотока на Талабы фиксировался и ранее: весной 2024 года глава округа сообщила, что число перевезённых пассажиров увеличилось по сравнению с предыдущим сезоном. Количество перевезённых пассажиров в течение навигационного периода 2023 года составило 8 989.

В число пассажиров входят как жители островов Белова и Залита, так и туристы, которые стремятся посетить острова, полюбоваться пейзажами и памятниками архитектуры, погрузиться в неспешный ритм жизни и местный колорит, а также побывать на месте упокоения батюшки Николая Гурьянова.