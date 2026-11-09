Флотилия Псковского района впервые перевезла более 15 тысяч пассажиров
Общее число перевезённых судами муниципальной флотилии на Талабский архипелаг пассажиров за навигационный период 2026 года составило 15 275 человек, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX. Порог в 15 тысяч пассажиров за сезон превышен впервые.
Данные привёл заместитель руководителя МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов. В 2025 году флотилия перевезла 13 633 человека. По расписанию в этом сезоне перевезено около 6 900 человек, в составе туристических групп – около 8 400 человек. «Цифры свидетельствуют о продолжающемся год за годом росте интереса гостей нашего округа к Талабским островам», – подчеркнула глава округа.
Всего три пассажирских судна – «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» – перемещались между материком и островами 427 раз.
Рост турпотока на Талабы фиксировался и ранее: весной 2024 года глава округа сообщила, что число перевезённых пассажиров увеличилось по сравнению с предыдущим сезоном. Количество перевезённых пассажиров в течение навигационного периода 2023 года составило 8 989.
В число пассажиров входят как жители островов Белова и Залита, так и туристы, которые стремятся посетить острова, полюбоваться пейзажами и памятниками архитектуры, погрузиться в неспешный ритм жизни и местный колорит, а также побывать на месте упокоения батюшки Николая Гурьянова.
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