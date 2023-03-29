Псковский театр приглашен на Международный фестиваль петербургского ТЮЗа

12:35, 29 марта 2023, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Дядя Ваня» приглашен на XXIV Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. А. А. Брянцева, который пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. А. А. Брянцева является одним из самых престижных театральных фестивалей России (ранее он носил название «Радуга»). Форум ведет свою историю с 2000 года.

В 2023 году в фестивале примут участие российские театры из разных регионов: московский Театр кукол им. С. В. Образцова, Студия театрального искусства п/р Сергея Женовача (Москва), новосибирский театр «Глобус», Театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль), Театр драмы им. А. В. Луначарского (Севастополь), Екатеринбургский ТЮЗ, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, Татарский академический театр им. Г. Камала из Казани, Буинский драматический театр, Воронежский ТЮЗ и другие, а также театры из Венгрии, Армении, Ирана, Ирака, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии. Среди авторов спектаклей, представленных на фестивале, такие мастера, как Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Александр Баргман, Павел Зобнин, Айдар Заббаров.

28 мая в рамках фестиваля псковская труппа дважды покажет спектакль «Дядя Ваня» в постановке Павла Зобнина на Новой сцене Александринского театра им. Вс. Мейерхольда в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась в Пскове в прошлом году. По итогам театрального сезона 2021/2022 «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист лучших спектаклей страны Национальной театральной премии «Золотая маска».

В роли Войницкого – заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев. Елена Андреевна, жена профессора, – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В роли Астрова – Георгий Болонев. Соня – Александра Кашина. Заняты в спектакле и многоопытные мастера псковской сцены: заслуженные артисты России Ирина Смирнова, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев.

Увидеть спектакль в Пскове можно будет 4 мая. Подробности и билеты здесь.