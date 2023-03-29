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Общество

Аркадий Мурылев принял участие в региональном собрании членов АСМАП

Сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв принимает участие в региональном собрании членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В собрании приняли участие президент ассоциации Евгений Москвичев, генеральный директор ассоциации Андрей Курушин, руководители структурных подразделений администрации АСМАП, региональные бизнес-омбудсмены, представители органов власти, контролирующих органов, общественных профессиональных объединений.

В начале встречи с приветственным словом к участникам собрания обратился президент АСМАП Евгений Москвичев.

Рабочая встреча началась с доклада руководителя филиала АСМАП по СЗФО Виктор Алешковского о работе филиала за 2022 год и о задачах на 2023 год.

В рамках своего выступления руководитель филиала АСМАП по СЗФО отметил продуктивное  взаимодействии с уполномоченными по защите прав предпринимателей.

О деятельности правления и работе регионального совета АСМАП по СЗФО за прошедшие пять лет доложили члены правления.

Выслушав сообщения, представители предприятий – членов АСМАП обсудили вопросы, затронутые в выступлениях, обменялись мнениями о ситуации, сложившейся на рынке международных автомобильных перевозок в регионе.

После участники собрания перешли к рассмотрению основных вопросов повестки дня — о выдвижении кандидата в президенты АСМАП, кандидата в члены правления ассоциации и формировании регионального совета членов АСМАП по СЗФО. Встреча завершилась церемонией награждения почётными грамотами ассоциации членов АСМАП.

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