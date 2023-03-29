Необходимо создать центры материнства, считает Михаил Васильев

18:47, 29 марта 2023, ПАИ

Председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев поддержал мысль главы государства о том, что материнство — это особая миссия.

«Отсюда вывод один: жизненно необходимо создавать отдельное направление, министерство, подразделение, координационный совет… что-то, чьей целью будет заниматься вопросами пропаганды семейных ценностей, вопросов детства и материнства», — уточняет Михаил.

По его словам, важно, чтобы данное направление могло определять контент, который потребляет молодёжь, смогло стать инициатором и распорядителем ресурсов или координировать создание, вкрапление в фильмы и сериалы смыслов и форматов, директивно и косвенно в сюжетах показывающих ценность и глубокие смыслы, которые связаны с материнством.

Также Михаил Васильев выдвинул гипотезу об обязательных занятиях для молодых людей, желающих зарегистрировать свой брак.

«Для тех, кто подал заявление в ЗАГС, сделать обязательным посещение занятий, на которых молодые напишут эссе на тему, что для них семья, заполнят анкету, в которой, в первую очередь для себя, обозначат главные семейные понятия и ценности, поучаствуют в ролевых интенсивах, проигрывающих ролевые модели будущих жизненных ситуаций, и т. п.», — уточняет председатель центра.

По его мнению, в этом случае брак уж точно будет более осознанным и крепким, а количество разводов кратно сократится.